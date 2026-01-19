午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４３７、値下がり銘柄数は１１０９、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に食料、小売、水産・農林、電気・ガス。値下がりで目立つのはゴム製品、輸送用機器、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS