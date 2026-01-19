マツダが続落している。前週末１６日の取引終了後、日本経済新聞電子版が「マツダは電気自動車（ＥＶ）の世界戦略車の販売時期を延期する」と報じ、嫌気されたようだ。記事によると、２０２７年から２９年以降に遅らせる。米欧を中心としたＥＶ政策の見直しが背景にあるという。 出所：MINKABU PRESS