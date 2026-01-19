ライトアップが大幅高で４連騰となっている。きょう１９日寄り前、中小企業向けＡＩエージェント・パッケージの１２月の受注実績を発表した。１２月の受注実績は１３３７体で目標としていた１０００体を大きく上回っており、材料視した買いが流入している。９月の受注実績５３９体から大幅に拡大した。今後は受注母数の拡大を基盤としつつ、検討期間の短縮や高付加価値案件の比率向上を図る。 出所：MINKABU PRES