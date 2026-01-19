・ＦＩＧが商い膨らませ大幅高、自動運転やロボットなどフィジカルＡＩ分野での活躍期待 ・ヴィッツはマド開け急騰、トヨタ向け主力でフィジカルＡＩ関連の一角として急浮上 ・ヘッドウォは一時１１％超の急騰演じる、フィジカルＡＩで中期成長シナリオに再点火 ・中村超硬に大量の買い注文、レアアース人気波及で連日のストップ高カイ気配に張り付く ・ミツバは急反発し昨年来高値、脱レアアースの車載部品開発企