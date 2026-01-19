[1.18 AFCON決勝 セネガル 1-0(延長) モロッコ]混乱のアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝で経験豊富なベテランがセネガル代表を落ち着かせた。FWサディオ・マネはボイコットを試みるチームメイトを説得したことについて、フラッシュインタビューで「世界中で試合を見ている人々のためだった」と説明した。この試合では後半45+2分にセネガルの得点がファウル判定で認められず、直後にモロッコにPKが与えられた。い