シカゴ・ブルズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月19日（月）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 124 - 102 ブルックリン・ネッツ NBAのシカゴ・ブルズ対ブルックリン・ネッツがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし39-22で終了する。第2クォーターは両チーム拮抗したが、わ