ヒューストン・ロケッツ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年1月19日（月）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 119 - 110 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ニューオーリンズ・ペリカンズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒュース