19日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比523.29円（-0.97％）安の5万3412.88円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は542、値下がりは1003、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は119円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が84.23円、ＳＢＧ が38.51円、ＴＤＫ が34.34円、豊田通商 が24.97円と並んだ。 プラス寄与度ト