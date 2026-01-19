19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数310、値下がり銘柄数254と、値上がりが優勢だった。 個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。エムビーエス、メタリアルは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、ニッソウ、タスキホールディングス、アストロスケールホールディングス、博展など22銘柄は昨年来高値を更新