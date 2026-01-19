19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11004635.3 48300 ２. 日経Ｄインバ 1692684.25145 ３. 野村日経平均 13348 113.0 55470 ４. 純銀信託 1301734.6 44180