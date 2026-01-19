波佐見町は、ほかの職員の名刺を偽造するなどして業務を妨害したとして60代の男性職員を減給の懲戒処分としました。 減給の懲戒処分となったのは、波佐見町の教育委員会事務局の60代の男性主査です。 男性主査は、去年8月から9月にかけ、50代の男性管理職員の名刺とのし袋を偽造。 町の内部資料と共に駐車場やスーパーのトイレなどに5回にわたり捨てて、管理職員が紛失したように見せかけました。 町によりますと