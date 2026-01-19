【瀋陽＝出水翔太朗】中国国家統計局は１９日、２０２５年末時点の香港、マカオを除く中国本土の総人口が１４億４８９万人となり、前年から３３９万人減少したと発表した。中国では２２年から人口減少が続いており、４年連続の減少は１９４９年の建国以来、初めてとなる。発表によると、昨年の出生数は７９２万人で、２４年より１６２万人減った。出生数が８００万人を下回るのは初めて。２４年は中国で子どもを産むと縁起が良