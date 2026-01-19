「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が19日、ブログを更新。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」について私見を述べた。シルクは「中道改革連合とは、、なんとも中途半端なネーミングですね」と政党名についてチクリとさしつつ、「中道て、、、具体的にどうしたいん？」と疑問を投げかけ、「もう、、、2大政党にしようとしてるんかな。。立憲てさ。。。原発反対ちゃうかった？消費税減税も反対