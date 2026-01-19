17日、愛知県豊田市のアパートの一室で女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、遺体発見時、現場の部屋の玄関は施錠されていたことが分かりました。17日午前5時ごろ、豊田市東新町にあるアパートの一室が燃え、この部屋に1人で住む会社員の小川晃子さん(42)が、首を絞められて殺害されているのが見つかり、警察が殺人・放火事件として捜査本部を設置しています。小川さんは部屋の奥にある寝室のベッドの上で仰向