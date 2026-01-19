栃木県宇都宮市でおよそ1時間の間に下草が燃えるなど6件の火事がありました。警察は何者かが放火したとみて捜査しています。警察によりますと18日午前3時半過ぎ、宇都宮市下砥上町で雑木林の下草が燃える火事の119番通報がありました。警察官がその現場に向かう途中で通報があった場所から500メートルほど離れた雑木林でも火事を発見したということです。さらに午前4時半過ぎ、最初の通報があった場所からおよそ1キロ離れた民家で