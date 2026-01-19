キャッチフレーズは「かわいいフリして、タフなやつ」。先代と同様、三菱の新型「デリカミニ」は、日産「ルークス」をベースにしながらも、まったく異なるクルマとして登場しました。特に4WDモデルはデリカらしく、個性がはっきりとしています。そんな新型デリカミニを南房総で試乗してきました。 ↑「かわいいフリして、タフなやつ」のキャッチフレーズで、兄弟車のekスペースともまったく異なるコンセプトに仕上げられた。