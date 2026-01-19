ベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデュースを務める映画『The Thing with Feathers」（原題）が、邦題を『フェザーズその家に巣食うもの』として、3月27日より全国公開されることが決まった。併せて、場面写真と特報映像が解禁となった。【動画】静かに忍び寄る不穏な気配――『フェザーズその家に巣食うもの』特報突然、妻に先立たれたコミック・アーティストの父（カンバーバッチ）。幼い2人の息子を抱え、慣れ