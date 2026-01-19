高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第76回）が19日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記がついに完成。記念パーティーの場になぜか現れた人物に対して、ネット上には「嫌な予感しかしない」「不穏の種」「何か悪い事に繋がりそう」といった反響が寄せられた。【写真】トラブルメーカー？『ばけばけ』なぜかパーティーに現れた