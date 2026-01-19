CHiCO with HoneyWorksが3月25日、初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』をリリースすることが決定した。これは1月18日に東京・Zepp DiverCityで開催された再始動後初の全国ツアーのファイナル公演にて発表されたもの。超満員の観客から大きな歓声が上がった。ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』は、2025年8月の再始動を機に改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのも