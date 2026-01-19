スポーツ総合雑誌の「Ｎｕｍｂｅｒ」は２０２５年の「ＮｕｍｂｅｒＭＶＰ賞」がフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）と坂井瑠星騎手＝矢作厩舎＝に決定したことを１月１９日に発表した。フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手のコンビは昨年の米Ｇ１・ブリーダーズカップクラシックで日本調教馬として初めてＶ。凱旋門賞と並ぶ世界最高峰のレースで日本調教馬と日本人騎手の優勝が史上の快挙だっ