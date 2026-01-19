大河ドラマ「豊臣兄弟」第3回は「決戦前夜」。同ドラマにおいて織田信長を演じるのは小栗旬さん。そして今川義元を演じるのは大鶴義丹さんです。この両雄の対決の時が迫っていました。永禄3年（1560）5月、義元は大軍を率いて駿府を進発します。尾張・三河の国境に近い沓掛城に義元が着陣したのは5月17日頃。丸根砦の佐久間盛重と鷲津砦の織田秀敏から、清須の信長のもとに注進があったのは18日の夕刻のことでした。 【写真】決