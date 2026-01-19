19日（月）に放送される韓国放送チャンネルTV CHOSUNの芸能番組「朝鮮のサランクン」にリュ・シウォンと彼の妻が初めて登場する。先に公開された映像で妻とともに現れたリュ・シウォンは普段から妻に花や手紙をよく贈るロマンチックな姿を表した。リュ・シウォンは「恋愛100日目の日に白いバラ100輪を贈った。ワイフのイメージが清純であり、真っ赤なバラよりは白いバラがよく似合っていた」と振り返った。続いて「妻の母（交際の