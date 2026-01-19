東海3県で去年1年間に倒産した企業の数が、2013年以来の高水準となったことが、リサーチ会社の調査でわかりました。帝国データバンクによりますと、愛知・岐阜・三重の3県で、2025年の1年間に倒産した企業は計971件となり、前の年と比べて8.5パーセント増えました。人手不足や原材料費の高騰のほか、コスト上昇分の価格転嫁が進まなかったことなどが理由で、2013年以来の高水準です。業種別では、美容院