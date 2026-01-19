〈教育実習中の女子大生が、男子高生を“誘惑”して同棲→壮絶な虐待の末に殺害…「奴隷のように扱い、暴力を振るった」韓国で起きた“最悪の事件”の中身〉から続くテレビや新聞、SNSなどを見ていると、残酷な殺人事件や性犯罪のニュースを毎日のように目にする。凶悪犯罪者たちは、なぜ信じられないような罪を犯してしまうのか。【衝撃写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、韓国初のプロファイラーが、過去の凶悪犯罪