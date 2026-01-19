1993年、埼玉で発覚した《愛犬家連続殺人事件》。4人を毒殺し、遺体をサイコロステーキのように解体・焼却した“殺人ブリーダー夫婦”は、なぜ誕生したのか。その原点には、男が抱え込んだ虚言と悪徳商売、そして女を救ったはずの「あるヤクザとの揉め事」があった。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【ー衝撃写真ー】遺体をバラバラにする「現場写真」も…ヤクザ