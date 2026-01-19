〈4人の遺体をサイコロステーキのようにバラバラに…《埼玉県愛犬家連続殺人事件》“殺人ブリーダー夫婦”結婚のきっかけとなった『あるヤクザとの揉め事』（平成5年）〉から続く1993年、埼玉で起きた《愛犬家連続殺人事件》。最初の犠牲者を毒殺したあと、犯人の男は遺体を風呂場に運び込み、バケツと包丁を手に“完全消去”に取りかかった。「遺体があるから捕まる。ボディを透明にするんだ」――殺人を作業化したその異様な思