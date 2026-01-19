小山市の美術館では、はがきサイズにオリジナリティあふれるデザインを施した作品の展覧会が開かれています。 国内外から集まったはがきサイズの作品の数々。小山市乙女にある車屋美術館で開かれている「１０×１５の世界コンテスト展」です。 文化や芸術を身近に感じてもらうことで創造性豊かな人材を育てようと、美術館が毎年開いていて、今回で１１回目になります。 作品の規定は１０センチ×１５センチのはがきサイズに収ま