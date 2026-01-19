福井県庁で実施された幹部職員向けのハラスメント防止研修＝19日午前福井県の杉本達治前知事（63）のセクハラ問題を受け、県は19日、外部講師を招き、幹部職員にハラスメント防止の研修を実施した。杉本氏に関する特別調査委員報告書は、管理職の問題意識の希薄さを指摘しており、意識改革や部下の相談に適切に対応する体制づくりを目指す。中村保博、鷲頭美央両副知事や部長級職員ら38人が参加。中村副知事は「幹部職員には組