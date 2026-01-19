買い物が難しいお年寄りや不便な地域の人たちを助ける、大手コンビニエンスストアの移動販売が１６日、佐野市内で始まりました。 移動販売のサービスを１６日から開始したのは、セブン‐イレブン堀米東店です。店舗では買い物のための移動が困難なお年寄りが住む施設や、過疎地域などを車で回って食料品や日用品を販売します。セブン‐イレブン・ジャパンによりますと、セブン‐イレブンの移動販売車は、栃木県内では小山市