【ブンデスリーガ】アウクスブルク 2−2 フライブルク（日本時間1月19日／WWKアレーナ）【映像】鈴木唯人の「超絶ボレー弾」フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、今季ブンデスリーガ3点目となるゴールを挙げた。圧巻のボレーシュートにファンたちが歓喜している。フライブルクは日本時間1月19日、ブンデスリーガ第18節でアウクスブルクと敵地で対戦。ベンチスタートだった鈴木だが、2点を追いかける56分にFWルーカ