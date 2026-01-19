有吉弘行（51）が、自身がパーソナリティーを務める18日放送のJFN系列ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。紅白歌合戦の裏話をした。「紅白歌合戦に出て、司会をやらせていただいております。3年もやらせていただいておりましたけども」と3年連続で司会を務めた、昨年末の「第76回NHK紅白歌合戦」に触れた。そして「いろいろグチもありますけども」と続け、「今回は会場と楽屋がちょっと違った