多くの市民でにぎわう北京の繁華街＝2025年4月（共同）【北京共同】中国国家統計局は19日、2025年末の中国の総人口（台湾や香港、マカオを除く）が前年末と比べ339万人減り、14億489万人になったと発表した。減少は4年連続。出生数は前年より162万人減って792万人となり、800万人を割り込んだ。習近平指導部は16年に「一人っ子政策」を廃止し、21年に産児制限も事実上撤廃したが、少子化に歯止めがかからず、中国の総人口は22