〈「ボディを透明にするんだ」遺体を風呂場に持ち込み、バケツと包丁で…《埼玉県愛犬家連続殺人事件》犯人男性の“血も涙もない証拠隠滅法”（平成5年）〉から続く1993年に発覚した《埼玉県愛犬家連続殺人事件》。金銭トラブルを解決するため4人を毒殺し、遺体を切断・焼却した関根元と風間博子はなぜ逮捕されたのか？そして2人のその後とは……。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の