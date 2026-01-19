元AKB48のタレント・峯岸みなみが18日放送のABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』に出演。子育てと仕事のバランスに悩む本音を打ち明けた。【写真】「パパイケメンすぎ」峯岸みなみの若々しい父＆夫・てつやの2ショット18日放送の#346では、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に峯岸が仕掛け人として登