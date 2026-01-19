元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。突然の告白に2週連続のゲスト、女優松岡茉優（30）が驚く一幕があった。田中が「あ、私言いたいことある。報告があるって言ったじゃん。言おうと思ったんだ先週」と切り出すと、松岡は「え、ごめん。すごい緊張してきた」と反応。田中が「落ち着いて。大丈夫。結婚じゃないよ？そん