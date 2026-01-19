アメリカ・フロリダ州の道路にエミューが現れ、大捕物が行われた。保安官がエミューの足に「手錠」をかけて確保、無事に飼い主の元へ返された。道路を徘徊するエミューをロープで捕獲アメリカ・フロリダ州でカメラが捉えたのは、飛べない鳥エミューの大捕物だ。通報を受け保安官が現場に急行すると、すぐに道路を歩くエミューを発見、確保に乗り出した。保安官は「こっちにおいで！こっちだ」と呼び寄せようとするが、確保は失敗。