元自民党衆院議員の金子恵美氏（47）が19日までにブログを更新。夫で元衆議院議員の宮崎謙介氏（45）の誕生日を祝福した。金子氏は「ツメの甘さ。」のタイトルを付け、「昨日1月17日は宮崎さんのお誕生日でした」と報告。「みんなでお祝いしました」と家族で祝った写真を公開し、「息子からはお手紙のプレゼント。毎年恒例ですが、今年もなかなか感動的なメッセージでした。宮崎さんも思わずウルッと。母からは九谷焼の冷酒用グラ