19日午前7時ごろ、無免許運転の疑いで見附市に住む建設作業員の男（18）が逮捕されました。警察によりますと男は去年11月14日午前1時頃、小千谷市内の国道351号上で運転免許を受けずに軽自動車を運転した疑いがもたれています。警察が男に職務質問をしたところ、男は軽自動車に乗り込み、急に車を運転して逃走したということです。男は調べに対し「無免許であるにも関わらず運転したことは間違いありません」と容疑を認めています