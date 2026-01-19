ハンバーガーチェーン『フレッシュネスバーガー』から蟹を贅沢に使った期間限定メニューが登場する。2026年1月21日より売り出されるのは、「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」。クリームコロッケを豪快にサンドした新メニューとは、どんな味わいなのか。2種類のソースが用意、たっぷり蟹身も贅沢！冬といえば蟹！蟹といえば北海道！『フレッシュネスバーガー』は、北海道の蟹をふんだんに使った贅沢バーガーを発売する