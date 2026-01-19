占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）お手並み拝見。観察と分析。焦りと羨望のサイン。知り合いの無謀に思えるチャレンジが成功したり、一緒に頑張ってきた仲間が決断して離れていったりしそう。一緒に動くべきだったかもしれない、そんな思いに捉われそうです。でも、人の数だけ、運命はあるもの。あなた