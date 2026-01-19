占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座の新月からスタートする1週間です。長期的な目標や計画が生まれ、それを実現させるためのアイデアが無限に湧いてくるでしょう。太陽、水星、火星はみずがめ座入りをして、先行する冥王星と重なっていきます。ちょっとしたきっかけで、人生がガラッと変わっていく人も増えそう。無限の可能性を求めていきまし