北海道釧路市北斗地区でのメガソーラー建設をめぐり、大阪の事業者が２月にも森林法違反にあたる伐採部分の復旧に向けた動きを始めることが分かりました。大阪の日本エコロジーはＳＴＶの取材に対し、釧路市北斗地区でのメガソーラー建設について、「２月から伐採部分の保全や復旧をしていく」と明らかにしました。この建設予定地では２０２５年８月の調査で、伐採した森林部分の面積が道の許可が必