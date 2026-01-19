何よりも家族を想って、キャリアを見据えたベッツ(C)Getty Imagesやがて訪れる“その時”は決めている。ドジャースのムーキー・ベッツは、現地時間1月16日に配信となった米番組「What Drives You With John Cena Season2」に出演。元WWEの人気レスラーであるジョン・シナ氏とドライブをしながら繰り広げたトークの中で、現行契約が満了となる2032年シーズンをもって引退する意向を明かした。【写真】初来日で器用に茶を点て、