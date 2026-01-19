日本海にある２つの低気圧が発達しながら北日本を通過し、千島近海で発達しそうです。このため、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、強い寒気が南下してくる見込みです。今冬のこれまでの寒気は谷型で、周期的に南下してきました。このため、寒気が南下してきても一時的でした。しかし、今週南下してくる寒気は、長続きするタイプの鍋底型です。気象庁では、夏期に低温の日が続くと冷夏となって農作物の被害が発生すること