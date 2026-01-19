ラグビー・リーグワン1部の静岡は19日、25―26年シーズンの新加入選手を発表した。LO能勢涼太郎（近大）、CTB奈須貴大（京産大）、WTB御池蓮二（立命大）、WTB/CTBハインリッヒ・フルックス（立正大）の4選手。各選手のプロフィールを紹介するとともに、リリースにはそれぞれの評価も明記した。・LO能勢涼太郎（近大）チームの日本人LOでは一番の長身だが、高さだけでなくスピードも魅力の選手。U20、U23日本代表への選出経