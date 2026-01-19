1月15日・16日に東京商工会議所(東京都千代田区)の多目的スペースで開催されたのは、松江・尾道・今治・松山の4商工会議所が合同で行った「やまなみ・しまなみ観光物産展」。一瞬で売り切れてしまったご当地食材もあるほど賑わったイベントの様子をレポートする。○1300年前から定評のある松山の洗顔せっけん「やまなみ・しまなみ観光物産展」は島根県・広島県・愛媛県の3県・4商工会議所が合同で実施。県をまたいでのイベント実施