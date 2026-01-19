大阪を代表するラーメンブランド「人類みな麺類」が、世界的人気アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションラーメンを販売する。※文中の価格は全て税込表記【画像】今しか食べれない！ナルトとサスケをイメージしたラーメンはこちら販売店舗は「人類みな麺類 大阪・西中島店」。販売期間は2026年1月30日（金）から3月1日（日）まで。「人類みな麺類」は2012年4月に大阪・西中島でオープンして以来、週末には50人以上の