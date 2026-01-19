ENHYPENが、“アルバム強者”としての底力を見せつけた。1月19日、韓国のHANTEOチャートによると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』が週間アルバムチャート（集計期間：1月12日〜18日）で1位を獲得した。【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶同アルバムは1月16日の発売当日に165万枚以上を売り上げ、わずか3日分の集計だけで首位に輝いた。さらに『THE SIN：VANISH』は、「ワールドワイドiTunesアルバム」チャー