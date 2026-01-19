本来、異性との電話は楽しいものですが、電話中の態度によっては、相手を不快な気持ちにさせてしまうようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「電話中にすると女性に嫌がられる『ながら行動』」をご紹介します。【１】２台目のケータイでメールをしながら電話をする「話がつまんないからメールで時間つぶし？」（２０代女性）など、メールを打ちながらの電話は、純粋に会話を楽しんでいないと思