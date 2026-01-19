◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）昨年のＢＣクラシックを日本馬で初めて制し、年度代表馬にも選出されたフォーエバーヤング。その半妹であるブラウンラチェット（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）はデビュー前から素質の高さが美浦トレセンで評判だった。素晴らしい追い切りの動きに陣営のトーンも高く、クラシック候補として大きな期待を集めていた。実際に新馬戦、アルテミス